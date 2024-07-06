Уксусников Иван
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смерти01.09.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Уксусников Клементий
Мать: Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Уксусникова) Анастасия
Мать ребёнка: Уксусникова (Абрамова) Александра
Рождение ребёнка
1857
Сын: Уксусников Иван
Мать ребёнка: Уксусникова (Абрамова) Александра
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Сорокина (Уксусникова) Анна
Мать ребёнка: Уксусникова (Абрамова) Александра
Рождение ребёнка
1870
Сын: Уксусников Фаддей
Мать ребёнка: Уксусникова (Абрамова) Александра
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Уксусников Александр
Мать ребёнка: Уксусникова (Абрамова) Александра
Рождение ребёнка
01.09.1877
Сын: Uksusnikov Mikhail
Мать ребёнка: Уксусникова (Абрамова) Александра
Смерть
01.09.1909