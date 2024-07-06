Уксусников Иван 1837 — найти родственников по фамилии на Familio
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Уксусников Иван

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1837

Дата смерти

01.09.1909

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Уксусников Клементий

Мать: Наталья

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Уксусникова) Анастасия

Мать ребёнка: Уксусникова (Абрамова) Александра

Рождение ребёнка
1857

Сын: Уксусников Иван

Мать ребёнка: Уксусникова (Абрамова) Александра

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Сорокина (Уксусникова) Анна

Мать ребёнка: Уксусникова (Абрамова) Александра

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1870

Сын: Уксусников Фаддей

Мать ребёнка: Уксусникова (Абрамова) Александра

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Уксусников Александр

Мать ребёнка: Уксусникова (Абрамова) Александра

Рождение ребёнка
01.09.1877

Сын: Uksusnikov Mikhail

Мать ребёнка: Уксусникова (Абрамова) Александра

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
01.09.1909
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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