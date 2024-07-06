Абрамов Савелий
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти30.06.1846
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Абрамов Иван
Мать: Абрамова Мария
Рождение ребёнка
1817
Сын: Абрамов Иван
Мать ребёнка: Абрамова Евдокия
Рождение ребёнка
1820
Сын: Абрамов Маркелл
Мать ребёнка: Абрамова Евдокия
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Абрамова) Евдокия
Мать ребёнка: Абрамова Евдокия
Рождение ребёнка
1827
Сын: Абрамов Иван
Мать ребёнка: Абрамова Евдокия
Рождение ребёнка
1833
Сын: Абрамов Яков
Мать ребёнка: Абрамова Евдокия
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Уксусникова (Абрамова) Александра
Мать ребёнка: Абрамова Евдокия
Смерть
30.06.1846
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно
Россия, респ. Татарстан, г. Казань, Арское кладбище