Абрамов Савелий 1798 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абрамов Савелий

Место рождения

Лукерьино, Коломенский, Московская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

30.06.1846

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Абрамов Иван

Мать: Абрамова Мария

Лукерьино, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Абрамов Иван

Мать ребёнка: Абрамова Евдокия

Рождение ребёнка
1820

Сын: Абрамов Маркелл

Мать ребёнка: Абрамова Евдокия

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Абрамова) Евдокия

Мать ребёнка: Абрамова Евдокия

Рождение ребёнка
1827

Сын: Абрамов Иван

Мать ребёнка: Абрамова Евдокия

Рождение ребёнка
1833

Сын: Абрамов Яков

Мать ребёнка: Абрамова Евдокия

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Уксусникова (Абрамова) Александра

Мать ребёнка: Абрамова Евдокия

Смерть
30.06.1846
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно
Россия, респ. Татарстан, г. Казань, Арское кладбище

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