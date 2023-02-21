Башарин Егор Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Башарин Алексей Никитин
Мать: Башарина Марья Иванова
Рождение ребёнка
1724
Сын: Владимир Егоров
Мать ребёнка: Татьяна Гаврилова
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Антонида Егорова
Мать ребёнка: Татьяна Гаврилова
Рождение ребёнка
1727
Сын: Федор Егоров
Мать ребёнка: Татьяна Гаврилова
Рождение ребёнка
1737
Сын: Никита Егоров
Мать ребёнка: Татьяна Гаврилова
Рождение ребёнка
1745
Сын: Гаврила Егоров
Мать ребёнка: Татьяна Гаврилова
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Параскева Егорова
Мать ребёнка: Татьяна Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Гаврилова
Смерть
Неизвестно