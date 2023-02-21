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Башарин Егор Алексеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Башарин Алексей Никитин

Мать: Башарина Марья Иванова

Рождение ребёнка
1724

Сын: Владимир Егоров

Мать ребёнка: Татьяна Гаврилова

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Антонида Егорова

Мать ребёнка: Татьяна Гаврилова

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Федор Егоров

Мать ребёнка: Татьяна Гаврилова

Рождение ребёнка
1737

Сын: Никита Егоров

Мать ребёнка: Татьяна Гаврилова

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Гаврила Егоров

Мать ребёнка: Татьяна Гаврилова

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Параскева Егорова

Мать ребёнка: Татьяна Гаврилова

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Гаврилова

Смерть
Неизвестно
Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
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