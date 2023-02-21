Татьяна Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1705 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1724

Сын: Владимир Егоров

Отец ребёнка: Башарин Егор Алексеев

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Антонида Егорова

Отец ребёнка: Башарин Егор Алексеев

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Федор Егоров

Отец ребёнка: Башарин Егор Алексеев

Рождение ребёнка
1737

Сын: Никита Егоров

Отец ребёнка: Башарин Егор Алексеев

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Гаврила Егоров

Отец ребёнка: Башарин Егор Алексеев

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Параскева Егорова

Отец ребёнка: Башарин Егор Алексеев

Красное, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башарин Егор Алексеев

Смерть
Неизвестно
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