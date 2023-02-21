Татьяна Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1724
Сын: Владимир Егоров
Отец ребёнка: Башарин Егор Алексеев
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Антонида Егорова
Отец ребёнка: Башарин Егор Алексеев
Рождение ребёнка
1727
Сын: Федор Егоров
Отец ребёнка: Башарин Егор Алексеев
Рождение ребёнка
1737
Сын: Никита Егоров
Отец ребёнка: Башарин Егор Алексеев
Рождение ребёнка
1745
Сын: Гаврила Егоров
Отец ребёнка: Башарин Егор Алексеев
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Параскева Егорова
Отец ребёнка: Башарин Егор Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно