Куртеева (Князева) Зоя Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1931
Дата смерти2005
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1931
Отец: Князев Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1951
Дочь: Волкова Галина Аркадьевна
Отец ребёнка: Куртеев Аркадий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ледянкин Геннадий Петрович
Отец ребёнка: Ледянкин Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ледянкин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Аркадьевна
Отец ребёнка: Куртеев Аркадий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Аркадьевна
Отец ребёнка: Куртеев Аркадий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Аркадьевна
Отец ребёнка: Куртеев Аркадий Иванович
Смерть
2005