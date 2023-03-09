Куртеева (Князева) Зоя Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куртеева (Князева) Зоя Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1931

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1931

Отец: Князев Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1951

Дочь: Волкова Галина Аркадьевна

Отец ребёнка: Куртеев Аркадий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ледянкин Геннадий Петрович

Отец ребёнка: Ледянкин Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ледянкин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Аркадьевна

Отец ребёнка: Куртеев Аркадий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Аркадьевна

Отец ребёнка: Куртеев Аркадий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Аркадьевна

Отец ребёнка: Куртеев Аркадий Иванович

Смерть
2005
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