Князев Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князев Ефим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1923

Дочь: Князева Зинаида Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1931

Дочь: Куртеева Зоя Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Светлана (ПЕКЛА)

Смерть
Неизвестно
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