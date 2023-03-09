Волкова (Куртеева) Галина Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Куртеева) Галина Аркадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1951

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1951

Отец: Куртеев Аркадий Иванович

Мать: Куртеева Зоя Ефимовна

Рождение ребёнка
11.02.1974

Дочь: Строкина Евгения Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
02.02.1979

Сын: Волков Андрей Анатольвеич

Отец ребёнка: Волков Анатолий Анатольевич

Борец, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
25.05.1982

Сын: Волков Алексей Анатолшьевич

Отец ребёнка: Волков Анатолий Анатольевич

Борец, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
06.12.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Анатолий Анатольевич

Власьево, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
18.11.1985

Сын: Волков Аркадий Анатольевич

Отец ребёнка: Волков Анатолий Анатольевич

Шира, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
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