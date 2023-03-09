Волкова (Куртеева) Галина Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1951
Отец: Куртеев Аркадий Иванович
Мать: Куртеева Зоя Ефимовна
Рождение ребёнка
11.02.1974
Дочь: Строкина Евгения Юрьевна
Отец ребёнка: не указан
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
02.02.1979
Сын: Волков Андрей Анатольвеич
Отец ребёнка: Волков Анатолий Анатольевич
Рождение ребёнка
25.05.1982
Сын: Волков Алексей Анатолшьевич
Отец ребёнка: Волков Анатолий Анатольевич
Рождение ребёнка
06.12.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волков Анатолий Анатольевич
Власьево, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
18.11.1985
Сын: Волков Аркадий Анатольевич
Отец ребёнка: Волков Анатолий Анатольевич
Шира, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия