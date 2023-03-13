Козловъ Максимъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти1791
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Козловъ Федотъ
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Козлова Федосья Степанова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Козлова Агафья
Мать ребёнка: Козлова Федосья Степанова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Козловъ Борисъ
Мать ребёнка: Козлова Федосья Степанова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Козловъ Галактионъ
Мать ребёнка: Козлова Федосья Степанова
Рождение ребёнка
10.10.1788
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Козлова Федосья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1791