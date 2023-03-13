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Козловъ Максимъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Козловъ Федотъ

Мать: Козлова Настасья Григорьева

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Козлова Федосья Степанова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Козлова Агафья

Мать ребёнка: Козлова Федосья Степанова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Козловъ Борисъ

Мать ребёнка: Козлова Федосья Степанова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Козловъ Галактионъ

Мать ребёнка: Козлова Федосья Степанова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1788

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Козлова Федосья Степанова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Федосья Степанова

Смерть
1791
Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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