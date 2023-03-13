Козлова Настасья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Настасья Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1725 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Козловъ Максимъ

Отец ребёнка: Козловъ Федотъ

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Меланья

Отец ребёнка: Козловъ Федотъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Сын: Козловъ Семенъ

Отец ребёнка: Козловъ Федотъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Сын: Козловъ Антипъ

Отец ребёнка: Козловъ Федотъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Козловъ Мелентий

Отец ребёнка: Козловъ Федотъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Козловъ Федотъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Козловъ Федотъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.07.1787

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Козловъ Федотъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козловъ Федотъ

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