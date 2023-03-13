Козлова Настасья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Козловъ Максимъ
Отец ребёнка: Козловъ Федотъ
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Меланья
Отец ребёнка: Козловъ Федотъ
Рождение ребёнка
1773
Сын: Козловъ Семенъ
Отец ребёнка: Козловъ Федотъ
Рождение ребёнка
1776
Сын: Козловъ Антипъ
Отец ребёнка: Козловъ Федотъ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Козловъ Мелентий
Отец ребёнка: Козловъ Федотъ
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Козловъ Федотъ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Козловъ Федотъ
Рождение ребёнка
04.07.1787
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Козловъ Федотъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козловъ Федотъ