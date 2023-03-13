Козловъ Федотъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козловъ Федотъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Козловъ Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Козловъ Максимъ

Мать ребёнка: Козлова Настасья Григорьева

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Меланья

Мать ребёнка: Козлова Настасья Григорьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Сын: Козловъ Семенъ

Мать ребёнка: Козлова Настасья Григорьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Сын: Козловъ Антипъ

Мать ребёнка: Козлова Настасья Григорьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Козловъ Мелентий

Мать ребёнка: Козлова Настасья Григорьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Козлова Настасья Григорьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Домна

Мать ребёнка: Козлова Настасья Григорьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.07.1787

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Козлова Настасья Григорьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Настасья Григорьева

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