Козловъ Федотъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Козловъ Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Козловъ Максимъ
Мать ребёнка: Козлова Настасья Григорьева
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Меланья
Мать ребёнка: Козлова Настасья Григорьева
Рождение ребёнка
1773
Сын: Козловъ Семенъ
Мать ребёнка: Козлова Настасья Григорьева
Рождение ребёнка
1776
Сын: Козловъ Антипъ
Мать ребёнка: Козлова Настасья Григорьева
Рождение ребёнка
1779
Сын: Козловъ Мелентий
Мать ребёнка: Козлова Настасья Григорьева
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Козлова Настасья Григорьева
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Домна
Мать ребёнка: Козлова Настасья Григорьева
Рождение ребёнка
04.07.1787
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Козлова Настасья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно