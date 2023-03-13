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Козлова Федосья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козловъ Максимъ

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Козлова) Прасковья

Отец ребёнка: Козловъ Максимъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Козлова Агафья

Отец ребёнка: Козловъ Максимъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Козловъ Борисъ

Отец ребёнка: Козловъ Максимъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Козловъ Галактионъ

Отец ребёнка: Козловъ Максимъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1788

Дочь: (Козлова) Прасковья

Отец ребёнка: Козловъ Максимъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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