Козлова Федосья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козловъ Максимъ
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Козлова) Прасковья
Отец ребёнка: Козловъ Максимъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Козлова Агафья
Отец ребёнка: Козловъ Максимъ
Рождение ребёнка
1785
Сын: Козловъ Борисъ
Отец ребёнка: Козловъ Максимъ
Рождение ребёнка
1787
Сын: Козловъ Галактионъ
Отец ребёнка: Козловъ Максимъ
Рождение ребёнка
10.10.1788
Дочь: (Козлова) Прасковья
Отец ребёнка: Козловъ Максимъ