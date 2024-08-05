Дарья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1660
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лука Лукич
Отец ребёнка: Лука Львович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лука Львович
Рождение ребёнка
1696
Сын: Фёдор Лукич
Отец ребёнка: Лука Львович
Рождение ребёнка
1704
Дочь: Марфа Лукинична
Отец ребёнка: Лука Львович
Рождение ребёнка
1710
Сын: Дмитрий Лукич
Отец ребёнка: Лука Львович
Рождение ребёнка
1711
Сын: Яков Лукич
Отец ребёнка: Лука Львович
Смерть
Неизвестно