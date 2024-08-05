Дарья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1660

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1656 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лука Лукич

Отец ребёнка: Лука Львович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лука Львович

Рождение ребёнка
1696

Сын: Фёдор Лукич

Отец ребёнка: Лука Львович

Рождение ребёнка
1704

Дочь: Марфа Лукинична

Отец ребёнка: Лука Львович

Рождение ребёнка
1710

Сын: Дмитрий Лукич

Отец ребёнка: Лука Львович

Рождение ребёнка
1711

Сын: Яков Лукич

Отец ребёнка: Лука Львович

Смерть
Неизвестно

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