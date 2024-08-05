Лука Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1656
Дата смерти1741
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1656
Отец: Лев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лука Лукич
Мать ребёнка: Дарья Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1696
Сын: Фёдор Лукич
Мать ребёнка: Дарья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1704
Дочь: Марфа Лукинична
Мать ребёнка: Дарья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1710
Сын: Дмитрий Лукич
Мать ребёнка: Дарья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1711
Сын: Яков Лукич
Мать ребёнка: Дарья Фёдоровна
Смерть
1741