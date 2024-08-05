Лука Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лука Львович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1656

Дата смерти

1741

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1660 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1656

Отец: Лев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лука Лукич

Мать ребёнка: Дарья Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1696

Сын: Фёдор Лукич

Мать ребёнка: Дарья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1704

Дочь: Марфа Лукинична

Мать ребёнка: Дарья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1710

Сын: Дмитрий Лукич

Мать ребёнка: Дарья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1711

Сын: Яков Лукич

Мать ребёнка: Дарья Фёдоровна

Смерть
1741

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