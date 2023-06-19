Буцикина Агафья Борисовна
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смерти05.04.1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Буцикин Никифор Михайлович
Отец ребёнка: Буцикин Михаил Федорович
Рождение ребёнка
До 1810
Сын: Буцикин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Буцикин Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Буцикин Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Буцикин Михаил Федорович
Рождение ребёнка
До 1815
Дочь: Волобоева Акилина Михайловна
Отец ребёнка: Буцикин Михаил Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.04.1834
Причина смерти: цинга