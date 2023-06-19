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Буцикина Агафья Борисовна

Место рождения

Приморск

Дата рождения

1770

Дата смерти

05.04.1834

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Буцикин Никифор Михайлович

Отец ребёнка: Буцикин Михаил Федорович

Рождение ребёнка
До 1810

Сын: Буцикин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Буцикин Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Буцикин Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Буцикин Михаил Федорович

Рождение ребёнка
До 1815

Дочь: Волобоева Акилина Михайловна

Отец ребёнка: Буцикин Михаил Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буцикин Михаил Федорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.04.1834
Причина смерти: цинга