Буцикин Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1770
Отец: Буцикин Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Буцикин Никифор Михайлович
Мать ребёнка: Буцикина Агафья Борисовна
Рождение ребёнка
До 1810
Сын: Буцикин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Буцикина Агафья Борисовна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Буцикин Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Буцикина Агафья Борисовна
Рождение ребёнка
До 1815
Дочь: Волобоева Акилина Михайловна
Мать ребёнка: Буцикина Агафья Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно