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Буцикин Михаил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1770

Отец: Буцикин Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Буцикин Никифор Михайлович

Мать ребёнка: Буцикина Агафья Борисовна

Рождение ребёнка
До 1810

Сын: Буцикин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Буцикина Агафья Борисовна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Буцикин Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Буцикина Агафья Борисовна

Рождение ребёнка
До 1815

Дочь: Волобоева Акилина Михайловна

Мать ребёнка: Буцикина Агафья Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буцикина Агафья Борисовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно