(Архипова) Акулина
Место рожденияРоссия, Павловка (Мордовский район)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Павловка (Мордовский район)
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Архипов Андрей
Россия, Павловка (Мордовский район)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафрена Андреевна
Отец ребёнка: Архипов Андрей
Россия, Павловка (Мордовский район)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Архипов Андрей
Россия, Павловка (Мордовский район)
Смерть
Неизвестно