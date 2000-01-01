(Архипова) Александра Андреевна
Место рожденияРоссия, Павловка (Мордовский район)
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Архипов Андрей
Мать: Акулина
Россия, Павловка (Мордовский район)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Александровна
Отец ребёнка: Беляков Александр Федотович
Россия, Павловка (Мордовский район)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляков Николай Александрович
Отец ребёнка: Беляков Александр Федотович
Россия, Павловка (Мордовский район)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беляков Александр Федотович
Смерть
Неизвестно