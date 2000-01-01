(Архипова) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Архипова) Александра Андреевна

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Место рождения

Россия, Павловка (Мордовский район)

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Архипов Андрей

Мать: Акулина

Россия, Павловка (Мордовский район)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Александровна

Отец ребёнка: Беляков Александр Федотович

Россия, Павловка (Мордовский район)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляков Николай Александрович

Отец ребёнка: Беляков Александр Федотович

Россия, Павловка (Мордовский район)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляков Александр Федотович

Смерть
Неизвестно
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