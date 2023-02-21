Нарышкин Кирилл Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1893
Дата смерти17.09.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1915
Жена: Нарышкина София Ивановна
Рождение ребёнка
26.10.1916
Сын: Нарышкин Михаил Кириллович
Мать ребёнка: Нарышкина София Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.09.1979