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Нарышкин Кирилл Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1893

Дата смерти

17.09.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1893 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1915

Жена: Нарышкина София Ивановна

Рождение ребёнка
26.10.1916

Сын: Нарышкин Михаил Кириллович

Мать ребёнка: Нарышкина София Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.09.1979
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