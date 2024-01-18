Нарышкин Тихон Петрович 12.03.1866 — найти родственников по фамилии на Familio

Нарышкин Тихон Петрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 12.03.1866

умер 20.08.1920

Отец
Нарышкин Пётр Кириллович17.03.1823 г.р.
Мать
Нарышкина (Ульянина) Елизавета АлександровнаПосле 1830 г.р.
Супруги
Нарышкина (Дубец) Антонина Иосифовна1875 г.р.
Дети
Нарышкин Кирилл Тихонович02.02.1893 г.р.
Нарышкин Пётр Тихонович26.06.1894 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1866

Отец: Нарышкин Пётр Кириллович

Мать: Нарышкина (Ульянина) Елизавета Александровна

Бракосочетание
26.04.1892

Жена: Нарышкина (Дубец) Антонина Иосифовна

Рождение ребёнка
02.02.1893

Сын: Нарышкин Кирилл Тихонович

Мать ребёнка: Нарышкина (Дубец) Антонина Иосифовна

Рождение ребёнка
26.06.1894

Сын: Нарышкин Пётр Тихонович

Мать ребёнка: Нарышкина (Дубец) Антонина Иосифовна

Рождение ребёнка
01.06.1895

Дочь: Нарышкина Елизавета Тихоновна

Мать ребёнка: Нарышкина (Дубец) Антонина Иосифовна

Дупны, Чернский муниципальный район, Тульская область

Рождение ребёнка
03.02.1897

Сын: Нарышкин Александр Тихонович

Мать ребёнка: Нарышкина (Дубец) Антонина Иосифовна

Смерть
20.08.1920

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