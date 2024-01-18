Нарышкин Тихон Петрович
мужской, родился 12.03.1866
умер 20.08.1920
ОтецНарышкин Пётр Кириллович17.03.1823 г.р.
МатьНарышкина (Ульянина) Елизавета АлександровнаПосле 1830 г.р.
Супруги
Нарышкина (Дубец) Антонина Иосифовна1875 г.р.
Дети
Нарышкин Кирилл Тихонович02.02.1893 г.р.
Нарышкин Пётр Тихонович26.06.1894 г.р.Показать еще 2
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Рождение
12.03.1866
Бракосочетание
26.04.1892
Рождение ребёнка
02.02.1893
Сын: Нарышкин Кирилл Тихонович
Мать ребёнка: Нарышкина (Дубец) Антонина Иосифовна
Рождение ребёнка
26.06.1894
Мать ребёнка: Нарышкина (Дубец) Антонина Иосифовна
Рождение ребёнка
01.06.1895
Дочь: Нарышкина Елизавета Тихоновна
Мать ребёнка: Нарышкина (Дубец) Антонина Иосифовна
Дупны, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.02.1897
Сын: Нарышкин Александр Тихонович
Мать ребёнка: Нарышкина (Дубец) Антонина Иосифовна
Смерть
20.08.1920