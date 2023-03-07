Кириловъ Александръ
Место рождения
Дата рождения21.11.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1853
Отец: Кириловъ Матвѣй
Мать: Кирилова Ѳеодосія
Рождение ребёнка
22.11.1874
Сын: Кириловъ Николай
Мать ребёнка: Кирилова Екатерина Алексеева
Рождение ребёнка
30.01.1883
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Кирилова Екатерина Алексеева
Рождение ребёнка
18.02.1885
Дочь: Евдокія
Мать ребёнка: Кирилова Екатерина Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно