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Кириловъ Александръ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.11.1853

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1853

Отец: Кириловъ Матвѣй

Мать: Кирилова Ѳеодосія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.11.1874

Сын: Кириловъ Николай

Мать ребёнка: Кирилова Екатерина Алексеева

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.01.1883

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Кирилова Екатерина Алексеева

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.02.1885

Дочь: Евдокія

Мать ребёнка: Кирилова Екатерина Алексеева

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирилова Екатерина Алексеева

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