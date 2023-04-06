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Кириловъ Матвѣй

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1832

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Кириловъ Тихонъ

Мать: Кирилова Стефанида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
02.02.1853

Жена: Кирилова Ѳеодосія

Рождение ребёнка
21.11.1853

Сын: Кириловъ Александръ

Мать ребёнка: Кирилова Ѳеодосія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.10.1856

Дочь: Прасковія

Мать ребёнка: Кирилова Ѳеодосія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.11.1859

Сын: Кириловъ Матвѣй

Мать ребёнка: Кирилова Ѳеодосія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.04.1861

Дочь: Миногина Марія

Мать ребёнка: Кирилова Ѳеодосія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1866

Сын: Кириловъ Аѳонасій

Мать ребёнка: Кирилова Ѳеодосія

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