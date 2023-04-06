Кириловъ Матвѣй
Место рождения
Дата рождения1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Кириловъ Тихонъ
Мать: Кирилова Стефанида
Бракосочетание
02.02.1853
Жена: Кирилова Ѳеодосія
Рождение ребёнка
21.11.1853
Сын: Кириловъ Александръ
Мать ребёнка: Кирилова Ѳеодосія
Рождение ребёнка
19.10.1856
Дочь: Прасковія
Мать ребёнка: Кирилова Ѳеодосія
Рождение ребёнка
12.11.1859
Сын: Кириловъ Матвѣй
Мать ребёнка: Кирилова Ѳеодосія
Рождение ребёнка
02.04.1861
Дочь: Миногина Марія
Мать ребёнка: Кирилова Ѳеодосія
Рождение ребёнка
1866
Сын: Кириловъ Аѳонасій
Мать ребёнка: Кирилова Ѳеодосія