Никитина (Федорова) Анастасия Петровна
Место рождения
Дата рождения?.03.1921
Дата смерти25.01.2007
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1921
Отец: Федоров Петр Тимофеевич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1947
Рождение ребёнка
13.07.1948
Рождение ребёнка
?.03.1955
Дочь: (Никитина) Галина Андреевна
Отец ребёнка: Никитин Андрей Афанасьевич
Рождение ребёнка
28.02.1960
Смерть
25.01.2007
Москва, город федерального значения Москва