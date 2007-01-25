Никитина (Федорова) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Федорова) Анастасия Петровна

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Место рождения

Журовка, Бабыновская волость, Юхновский уезд

Дата рождения

?.03.1921

Дата смерти

25.01.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

1884 г.р.

Дети

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1955 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1921

Отец: Федоров Петр Тимофеевич

Мать: Федорова Татьяна Осиповна

Журовка, Бабыновская волость, Юхновский уезд
Место жительства
Неизвестно
Теплушка, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Андрей Афанасьевич

Теплушка, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Андрей Афанасьевич

Теплушка, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.03.1955

Дочь: (Никитина) Галина Андреевна

Отец ребёнка: Никитин Андрей Афанасьевич

Теплушка, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Андрей Афанасьевич

Теплушка, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
25.01.2007
Москва, город федерального значения Москва

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