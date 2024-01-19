Федорова Татьяна Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1908
Дочь: Васильева Варвара Петровна
Отец ребёнка: Федоров Петр Федорович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Исаева Елена Петровна
Отец ребёнка: Федоров Петр Федорович
Рождение ребёнка
?.03.1921
Дочь: Никитина Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Федоров Петр Федорович
Журовка, Бабыновская волость, Юхновский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федоров Петр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусакова Полина Петровна
Отец ребёнка: Федоров Петр Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исаева Надежда Петровна
Отец ребёнка: Федоров Петр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1958