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Федорова Татьяна Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1908

Дочь: Васильева Варвара Петровна

Отец ребёнка: Федоров Петр Федорович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Исаева Елена Петровна

Отец ребёнка: Федоров Петр Федорович

Рождение ребёнка
?.03.1921

Дочь: Никитина Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Федоров Петр Федорович

Журовка, Бабыновская волость, Юхновский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Алексей Петрович

Отец ребёнка: Федоров Петр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусакова Полина Петровна

Отец ребёнка: Федоров Петр Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исаева Надежда Петровна

Отец ребёнка: Федоров Петр Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Петр Федорович

Смерть
1958
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