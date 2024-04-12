- Михаил Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1907 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1900 ст.
Жена: - Ксения Ивановна
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
05.01.1901 ст.
Дочь: - Михайловна
Мать ребёнка: - Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
05.01.1901 ст.
Дочь: - Мария Михайловна
Мать ребёнка: - Ксения Ивановна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.49-50 (Рождение №-?ж)
Рождение ребёнка
23.12.1906 ст.
Дочь: Евгения Михайловна
Мать ребёнка: - Ксения Ивановна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.111-112 (Рождение №-101ж)
Смерть
После 1907 ст.