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- Михаил Дмитриевич

Место рождения

Баракино, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1907 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

MS
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Баракино, Паломская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
Около 1900 ст.

Жена: - Ксения Ивановна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
05.01.1901 ст.

Дочь: - Михайловна

Мать ребёнка: - Ксения Ивановна

Баракино, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1901 ст.

Дочь: - Мария Михайловна

Мать ребёнка: - Ксения Ивановна

Баракино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.49-50 (Рождение №-?ж)
Рождение ребёнка
23.12.1906 ст.

Дочь: Евгения Михайловна

Мать ребёнка: - Ксения Ивановна

Баракино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.111-112 (Рождение №-101ж)
Смерть
После 1907 ст.
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