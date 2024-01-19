Евгения Михайловна
Место рождения
Дата рождения23.12.1906 ст.
Дата смерти06.04.1907 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1906 ст.
Отец: - Михаил Дмитриевич
Мать: - Ксения Ивановна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.111-112 (Рождение №-101ж)
Крещение
24.12.1906 ст.
Крёстный отец: Иван Никифорович - крестьянин из д.Гаревая Крёстная мать: Агриппина Дмитриевна - крестьянская девица из д.Баракино
Смерть
06.04.1907 ст.
Младенец в 4 мес. (от родимца)
Похороны
08.04.1907 ст.
МК 56-13-44 стр.204-205 (Умершие №-12ж)