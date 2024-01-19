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Евгения Михайловна

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Место рождения

Баракино, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

23.12.1906 ст.

Дата смерти

06.04.1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1906 ст.

Отец: - Михаил Дмитриевич

Мать: - Ксения Ивановна

Баракино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.111-112 (Рождение №-101ж)
Крещение
24.12.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Иван Никифорович - крестьянин из д.Гаревая Крёстная мать: Агриппина Дмитриевна - крестьянская девица из д.Баракино
Смерть
06.04.1907 ст.
Баракино, Паломская волость, Кологривский уезд
Младенец в 4 мес. (от родимца)
Похороны
08.04.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.204-205 (Умершие №-12ж)
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