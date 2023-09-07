- Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1901 ст.
Дочь: - Михайловна
Отец ребёнка: - Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.01.1901 ст.
Дочь: - Мария Михайловна
Отец ребёнка: - Михаил Дмитриевич
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.49-50 (Рождение №-?ж)
Смерть
Неизвестно