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- Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1901 ст.

Дочь: - Михайловна

Отец ребёнка: - Михаил Дмитриевич

Баракино, Паломская волость, Кологривский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1901 ст.

Дочь: - Мария Михайловна

Отец ребёнка: - Михаил Дмитриевич

Баракино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.49-50 (Рождение №-?ж)
Смерть
Неизвестно
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