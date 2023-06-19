Минаев (Толстяков) Михаил Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минаев (Толстяков) Михаил Макарович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

07.09.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1817

Отец: Минаев Макар Яковлевич

Мать: Минаева Евдокия Андреевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Минаева Ирина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1851

Сын: Минаев Степан Михайлович

Мать ребёнка: Минаева Феодосия Тимофеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.10.1854

Сын: Минаев Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Минаева Феодосия Тимофеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минаева Феодосия Тимофеевна

Смерть
Неизвестно