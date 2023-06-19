Минаев (Толстяков) Михаил Макарович
Место рождения
Дата рождения07.09.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1817
Отец: Минаев Макар Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Минаева Ирина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1851
Мать ребёнка: Минаева Феодосия Тимофеевна
Рождение ребёнка
26.10.1854
Сын: Минаев Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Минаева Феодосия Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно