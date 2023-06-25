Минаева Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минаева Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 19.09.1815

Сын: Минаев Иван Макарович

Отец ребёнка: Минаев Макар Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.09.1817

Сын: Минаев Михаил Макарович

Отец ребёнка: Минаев Макар Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.02.1820

Сын: Минаев Василий Макарович

Отец ребёнка: Минаев Макар Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.04.1822

Сын: Минаев Трофим Макарович

Отец ребёнка: Минаев Макар Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Минаева Агриппина Макаровна

Отец ребёнка: Минаев Макар Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Минаева Мария Макаровна

Отец ребёнка: Минаев Макар Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минаев Макар Яковлевич

Смерть
Неизвестно