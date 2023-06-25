Минаева Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 19.09.1815
Отец ребёнка: Минаев Макар Яковлевич
Рождение ребёнка
07.09.1817
Отец ребёнка: Минаев Макар Яковлевич
Рождение ребёнка
18.02.1820
Отец ребёнка: Минаев Макар Яковлевич
Рождение ребёнка
15.04.1822
Отец ребёнка: Минаев Макар Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Минаева Агриппина Макаровна
Отец ребёнка: Минаев Макар Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Минаева Мария Макаровна
Отец ребёнка: Минаев Макар Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно