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Божко Петр Иванович
Божко Петр Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Божко Иван Петрович
1927 г.р.
Мать
Божко (Лещина) Лидия Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Божко Иван Петрович
Мать:
Божко Лидия Васильевна
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