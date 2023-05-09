Божко (Лещина) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Божко (Лещина) Лидия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лещина Василий Филиппович

Мать: Лещина Аксинья

Рождение ребёнка
24.03.1949

Сын: Божко Василий Иванович

Отец ребёнка: Божко Иван Петрович

Рождение ребёнка
26.10.1951

Дочь: Шушман Галина Ивановна

Отец ребёнка: Божко Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Божко Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горчанюк Нина Ивановна

Отец ребёнка: Божко Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Божко Петр Иванович

Отец ребёнка: Божко Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
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