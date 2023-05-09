Божко (Лещина) Лидия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лещина Василий Филиппович
Мать: Лещина Аксинья
Рождение ребёнка
24.03.1949
Отец ребёнка: Божко Иван Петрович
Рождение ребёнка
26.10.1951
Дочь: Шушман Галина Ивановна
Отец ребёнка: Божко Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Божко Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горчанюк Нина Ивановна
Отец ребёнка: Божко Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Божко Петр Иванович
Отец ребёнка: Божко Иван Петрович
Смерть
Неизвестно