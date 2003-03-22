Божко Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1927
Дата смерти22.03.2003
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1927
Отец: Божко Петр
Мать: Божко София Романовна
Рождение ребёнка
24.03.1949
Мать ребёнка: Божко Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
26.10.1951
Дочь: Шушман Галина Ивановна
Мать ребёнка: Божко Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Божко Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горчанюк Нина Ивановна
Мать ребёнка: Божко Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Божко Петр Иванович
Мать ребёнка: Божко Лидия Васильевна
Смерть
22.03.2003
Залядынье, Ивановский район, Брестская область