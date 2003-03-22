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Божко Иван Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1927

Дата смерти

22.03.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1927

Отец: Божко Петр

Мать: Божко София Романовна

Рождение ребёнка
24.03.1949

Сын: Божко Василий Иванович

Мать ребёнка: Божко Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
26.10.1951

Дочь: Шушман Галина Ивановна

Мать ребёнка: Божко Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Божко Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горчанюк Нина Ивановна

Мать ребёнка: Божко Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Божко Петр Иванович

Мать ребёнка: Божко Лидия Васильевна

Смерть
22.03.2003
Залядынье, Ивановский район, Брестская область
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