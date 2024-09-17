Пец Алексей Оскарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПец Алексей Оскарович

Пец Алексей Оскарович

avatar

Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

1919

Дата смерти

01.10.1942

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Пец Оскар-Бруно Брунович

Мать: Пец (Пономарева) Мария

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Ранение
18.09.1942
Смерть
01.10.1942
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Лейтенант 426 ип гап. Умер от ран в эвакогоспитале ЭГ 1691. Первичное место захоронения: Саратовская обл., Вольский горсовет, г. Вольск.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.