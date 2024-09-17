Пец Алексей Оскарович
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смерти01.10.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Пец Оскар-Бруно Брунович
Мать: Пец (Пономарева) Мария
Ранение
18.09.1942
Смерть
01.10.1942
Вольск, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Лейтенант 426 ип гап. Умер от ран в эвакогоспитале ЭГ 1691. Первичное место захоронения: Саратовская обл., Вольский горсовет, г. Вольск.