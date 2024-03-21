Параскева Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева Семеновна

Параскева Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савостицкий Иван Афонасьевич

Рождение ребёнка
1869

Дочь: (Савостицкая) Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Савостицкий Иван Афонасьевич

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Савостицкая Мария Ивановна

Отец ребёнка: Савостицкий Иван Афонасьевич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Савостицкий Алексей Иванович

Отец ребёнка: Савостицкий Иван Афонасьевич

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Савостицкая Александра Ивановна

Отец ребёнка: Савостицкий Иван Афонасьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.