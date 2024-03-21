Параскева Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869
Дочь: (Савостицкая) Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Савостицкий Иван Афонасьевич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Савостицкая Мария Ивановна
Отец ребёнка: Савостицкий Иван Афонасьевич
Рождение ребёнка
1894
Сын: Савостицкий Алексей Иванович
Отец ребёнка: Савостицкий Иван Афонасьевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Савостицкая Александра Ивановна
Отец ребёнка: Савостицкий Иван Афонасьевич
Смерть
Неизвестно