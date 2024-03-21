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Савостицкий Иван Афонасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Савостицкий Афонасий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Семеновна

Рождение ребёнка
1869

Дочь: (Савостицкая) Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Параскева Семеновна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Савостицкая Мария Ивановна

Мать ребёнка: Параскева Семеновна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Савостицкий Алексей Иванович

Мать ребёнка: Параскева Семеновна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Савостицкая Александра Ивановна

Мать ребёнка: Параскева Семеновна

Смерть
Неизвестно

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