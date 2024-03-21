Савостицкий Иван Афонасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Савостицкий Афонасий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Семеновна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: (Савостицкая) Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Параскева Семеновна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Савостицкая Мария Ивановна
Мать ребёнка: Параскева Семеновна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Савостицкий Алексей Иванович
Мать ребёнка: Параскева Семеновна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Савостицкая Александра Ивановна
Мать ребёнка: Параскева Семеновна
Смерть
Неизвестно