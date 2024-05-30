Фельк Амалия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фельк Амалия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фельк Александр Карлович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Фельк Александр Александрович

Отец ребёнка: Фельк Александр Карлович

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Фельк Каролина Александровна

Отец ребёнка: Фельк Александр Карлович

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Фельк Иоганнес Александрович

Отец ребёнка: Фельк Александр Карлович

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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