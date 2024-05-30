Фельк Амалия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Сын: Фельк Александр Александрович
Отец ребёнка: Фельк Александр Карлович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Фельк Каролина Александровна
Отец ребёнка: Фельк Александр Карлович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Фельк Иоганнес Александрович
Отец ребёнка: Фельк Александр Карлович
Смерть
Неизвестно