Фельк Александр Карлович
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Фельк Иоханн Карл
Мать: Фельк Катарина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фельк Амалия
Рождение ребёнка
1904
Сын: Фельк Александр Александрович
Мать ребёнка: Фельк Амалия
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Фельк Каролина Александровна
Мать ребёнка: Фельк Амалия
Рождение ребёнка
1907
Сын: Фельк Иоганнес Александрович
Мать ребёнка: Фельк Амалия
Смерть
Неизвестно