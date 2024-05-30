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Фельк Александр Карлович

Место рождения

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Фельк Иоханн Карл

Мать: Фельк Катарина

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фельк Амалия

Рождение ребёнка
1904

Сын: Фельк Александр Александрович

Мать ребёнка: Фельк Амалия

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Фельк Каролина Александровна

Мать ребёнка: Фельк Амалия

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Фельк Иоганнес Александрович

Мать ребёнка: Фельк Амалия

Баскатовка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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