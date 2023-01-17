Сосенков Виктор Николаевич
Место рождения
Дата рождения13.03.1879
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
13.03.1879
рестные: тульские мещане Устин Васильев Кудрявцев и Максима Сергеева жена Ульяна Васильева. 15 мар 1879 Димитриевской церкви с.Казачьи Присады Тульского уезда Тульской губернии Ф. 93. Оп. 1. Д. 3601... Показать все
Крещение
15.03.1879
Бракосочетание
29.09.1906 ст.
Жена: Сосенкова Евдокия
Камынино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1917