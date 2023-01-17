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Сосенков Виктор Николаевич

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Место рождения

Верхние Присады, город Тула, Тульская область

Дата рождения

13.03.1879

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1879

Отец: Сосенков Николай Николаевич

Мать: Сосенкова Татьяна Васильевна

Верхние Присады, город Тула, Тульская область
рестные: тульские мещане Устин Васильев Кудрявцев и Максима Сергеева жена Ульяна Васильева. 15 мар 1879 Димитриевской церкви с.Казачьи Присады Тульского уезда Тульской губернии Ф. 93. Оп. 1. Д. 3601... Показать все
Крещение
15.03.1879
Верхние Присады, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
29.09.1906 ст.

Жена: Сосенкова Евдокия

Камынино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1917
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