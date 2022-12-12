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Сосенкова Татьяна Васильевна

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Место рождения

Верхние Присады, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхние Присады, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Сосенков Петр Николаевич

Отец ребёнка: Сосенков Николай Николаевич

Верхние Присады, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
13.03.1879

Сын: Сосенков Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Сосенков Николай Николаевич

Верхние Присады, город Тула, Тульская область
рестные: тульские мещане Устин Васильев Кудрявцев и Максима Сергеева жена Ульяна Васильева. 15 мар 1879 Димитриевской церкви с.Казачьи Присады Тульского уезда Тульской губернии Ф. 93. Оп. 1. Д. 3601... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сосенков Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно
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