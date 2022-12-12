Сосенкова Татьяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Сосенков Николай Николаевич
Рождение ребёнка
13.03.1879
Сын: Сосенков Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Сосенков Николай Николаевич
рестные: тульские мещане Устин Васильев Кудрявцев и Максима Сергеева жена Ульяна Васильева. 15 мар 1879 Димитриевской церкви с.Казачьи Присады Тульского уезда Тульской губернии Ф. 93. Оп. 1. Д. 3601... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно