Шелатова (Лаптева) Стефанида Прохорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиПосле 1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: Лаптев Прохор Васильев
Мать: Лаптева Мария Степанова
Рождение ребёнка
04.03.1877 ст.
Дочь: Шелатова Александра Петрова
Отец ребёнка: Шелатов Петр Алексеев
Бракосочетание
До 1877
Рождение ребёнка
16.06.1879 ст.
Сын: Шелатов Иван Петров
Отец ребёнка: Шелатов Петр Алексеев
Смерть
После 1879