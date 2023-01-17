Шелатова (Лаптева) Стефанида Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелатова (Лаптева) Стефанида Прохорова

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

После 1879

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Лаптев Прохор Васильев

Мать: Лаптева Мария Степанова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.03.1877 ст.

Дочь: Шелатова Александра Петрова

Отец ребёнка: Шелатов Петр Алексеев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1877

Муж: Шелатов Петр Алексеев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
16.06.1879 ст.

Сын: Шелатов Иван Петров

Отец ребёнка: Шелатов Петр Алексеев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1879
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