Лаптева Мария Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиПосле 1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Шелатова Стефанида Прохорова
Отец ребёнка: Лаптев Прохор Васильев
Бракосочетание
До 1856
Рождение ребёнка
Между 1858 и 1859
Отец ребёнка: Лаптев Прохор Васильев
Рождение ребёнка
23.01.1863 ст.
Отец ребёнка: Лаптев Прохор Васильев
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Лаптев Прохор Васильев
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Лаптева Варвара Прохорова
Отец ребёнка: Лаптев Прохор Васильев
Рождение ребёнка
07.05.1876 ст.
Отец ребёнка: Лаптев Прохор Васильев
Рождение ребёнка
12.09.1879 ст.
Отец ребёнка: Лаптев Прохор Васильев
Смерть
После 1879