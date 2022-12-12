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Лаптева Мария Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

После 1879

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Шелатова Стефанида Прохорова

Отец ребёнка: Лаптев Прохор Васильев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1856

Муж: Лаптев Прохор Васильев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Между 1858 и 1859

Сын: Лаптев Антип Прохоров

Отец ребёнка: Лаптев Прохор Васильев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.01.1863 ст.

Сын: Лаптев Афанасий Прохоров

Отец ребёнка: Лаптев Прохор Васильев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Лаптев Кузьма Прохоров

Отец ребёнка: Лаптев Прохор Васильев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Лаптева Варвара Прохорова

Отец ребёнка: Лаптев Прохор Васильев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.05.1876 ст.

Сын: Лаптев Николай Прохоров

Отец ребёнка: Лаптев Прохор Васильев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.09.1879 ст.

Сын: Лаптев Федор Прохоров

Отец ребёнка: Лаптев Прохор Васильев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1879
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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