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Булатова Евдокия Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Булатов Феодор Гуриев

Отец ребёнка: Булатов Гурий Михайлов

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1840

Сын: Булатов Гавриил Гуриев

Отец ребёнка: Булатов Гурий Михайлов

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Василиса Гурьева

Отец ребёнка: Булатов Гурий Михайлов

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анна Гурьева

Отец ребёнка: Булатов Гурий Михайлов

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Булатов Симеон Гуриев

Отец ребёнка: Булатов Гурий Михайлов

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Гурий Михайлов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
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