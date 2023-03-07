Булатова Евдокия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Булатов Гурий Михайлов
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Булатов Гурий Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Василиса Гурьева
Отец ребёнка: Булатов Гурий Михайлов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анна Гурьева
Отец ребёнка: Булатов Гурий Михайлов
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Булатов Гурий Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858