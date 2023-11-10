Булатов Феодор Гуриев
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти04.10.1889 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Евдокия Феодорова
Мать ребёнка: Булатова Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
Около 1857
Мать ребёнка: Булатова Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
Около 1875
Мать ребёнка: Булатова Марфа Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булатова Марфа Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.10.1889 ст.
Причина смерти: натурально