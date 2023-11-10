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Булатов Феодор Гуриев

Место рождения

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1836

Дата смерти

04.10.1889 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Булатов Гурий (Гурьян) Михайлов

Мать: Булатова Евдокия Никитина

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Евдокия Феодорова

Мать ребёнка: Булатова Евдокия Васильева

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Булатов Даниил Феодоров

Мать ребёнка: Булатова Евдокия Васильева

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Булатов Ефим Феодоров

Мать ребёнка: Булатова Марфа Андреева

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Марфа Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Евдокия Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
04.10.1889 ст.
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Причина смерти: натурально
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