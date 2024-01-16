Неронов Митрофан Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеронов Митрофан Петрович

Неронов Митрофан Петрович

Место рождения

д. Петринская (Четряково) Пронинской волости

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: Неронова Федора Васильевна

д. Петринская (Четряково) Пронинской волости
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Степанида Митрофановна

Мать ребёнка: Неронова Матрёна (Матрона) Андреевна

д. Петринская (Четряково) Пронинской волости
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Ирина Митрофановна

Мать ребёнка: Неронова Матрёна (Матрона) Андреевна

д. Петринская (Четряково) Пронинской волости
Рождение ребёнка
1849

Сын: Неронов Александр Митрофанович

Мать ребёнка: Неронова Матрёна (Матрона) Андреевна

д. Петринская (Четряково) Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неронова Матрёна (Матрона) Андреевна

д. Петринская (Четряково) Пронинской волости
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close