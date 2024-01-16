Неронов Митрофан Петрович
Место рожденияд. Петринская (Четряково) Пронинской волости
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
д. Петринская (Четряково) Пронинской волости
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Степанида Митрофановна
Мать ребёнка: Неронова Матрёна (Матрона) Андреевна
д. Петринская (Четряково) Пронинской волости
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Ирина Митрофановна
Мать ребёнка: Неронова Матрёна (Матрона) Андреевна
д. Петринская (Четряково) Пронинской волости
Рождение ребёнка
1849
Сын: Неронов Александр Митрофанович
Мать ребёнка: Неронова Матрёна (Матрона) Андреевна
д. Петринская (Четряково) Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
д. Петринская (Четряково) Пронинской волости
Смерть
Неизвестно