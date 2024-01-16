Неронова Федора Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неронова Федора Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Неронов Герасим Петрович

Отец ребёнка: не указан

д. Петринская (Четряково) Пронинской волости
Фамилия написана через «и» Ниронов
Рождение ребёнка
1822

Сын: Неронов Митрофан Петрович

Отец ребёнка: не указан

д. Петринская (Четряково) Пронинской волости
Смерть
Неизвестно
д. Петринская (Четряково) Пронинской волости
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