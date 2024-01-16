Неронова Федора Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1808
д. Петринская (Четряково) Пронинской волости
Фамилия написана через «и» Ниронов
Рождение ребёнка
1822
Сын: Неронов Митрофан Петрович
д. Петринская (Четряково) Пронинской волости
Смерть
Неизвестно
д. Петринская (Четряково) Пронинской волости