Шорохов Максим Александрович
Место рождения
Дата рождения06.11.1979
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1979
Бракосочетание
01.03.2005
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
19.08.2005
Сын: Шорохов Тимофей Максимович
Мать ребёнка: Шорохова Наталья Геннадьевна
Рождение ребёнка
12.07.2010
Сын: Шорохов Андрей Максимович
Мать ребёнка: Шорохова Наталья Геннадьевна