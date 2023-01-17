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Шорохов Максим Александрович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

06.11.1979

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1979

Отец: Лёзин Александр Васильевич

Мать: Кауфман Ольга Германовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
01.03.2005

Жена: Шорохова Наталья Геннадьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
19.08.2005

Сын: Шорохов Тимофей Максимович

Мать ребёнка: Шорохова Наталья Геннадьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.07.2010

Сын: Шорохов Андрей Максимович

Мать ребёнка: Шорохова Наталья Геннадьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
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