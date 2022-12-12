Шорохова (Агафонова) Наталья Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорохова (Агафонова) Наталья Геннадьевна

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Место рождения

Лойга, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

06.05.1974

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1974

Отец: Агафонов Геннадий Анатольевич

Мать: Агафонова Екатерина Александровна

Лойга, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
01.03.2005

Муж: Шорохов Максим Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
19.08.2005

Сын: Шорохов Тимофей Максимович

Отец ребёнка: Шорохов Максим Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.07.2010

Сын: Шорохов Андрей Максимович

Отец ребёнка: Шорохов Максим Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
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