Шорохова (Агафонова) Наталья Геннадьевна
Место рождения
Дата рождения06.05.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1974
Бракосочетание
01.03.2005
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
19.08.2005
Сын: Шорохов Тимофей Максимович
Отец ребёнка: Шорохов Максим Александрович
Рождение ребёнка
12.07.2010
Сын: Шорохов Андрей Максимович
Отец ребёнка: Шорохов Максим Александрович