Судакова Анастасия (Настасья) Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смерти20.03.1883 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Судаков Дмитрий Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Гусынина Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Судаков Дмитрий Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1834
Отец ребёнка: Судаков Дмитрий Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1835
Отец ребёнка: Судаков Дмитрий Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1837
Отец ребёнка: Судаков Дмитрий Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Судаков Григорий Дмитриев
Отец ребёнка: Судаков Дмитрий Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.03.1883 ст.