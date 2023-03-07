Судакова Анастасия (Настасья) Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Судакова Анастасия (Настасья) Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

20.03.1883 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1811 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Судаков Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Судаков Дмитрий Григорьев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Гусынина Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Судаков Дмитрий Григорьев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Судаков Ефим Дмитриев

Отец ребёнка: Судаков Дмитрий Григорьев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Судаков Алексей Дмитриев

Отец ребёнка: Судаков Дмитрий Григорьев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Судаков Кузьма Дмитриев

Отец ребёнка: Судаков Дмитрий Григорьев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Судаков Григорий Дмитриев

Отец ребёнка: Судаков Дмитрий Григорьев

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Судаков Дмитрий Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
20.03.1883 ст.
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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