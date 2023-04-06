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Судаков Дмитрий Григорьев

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Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Судаков Григорий Лукин

Мать: Судакова Марья Климентьева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Судаков Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Судакова Анастасия (Настасья) Яковлева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Гусынина Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Судакова Анастасия (Настасья) Яковлева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Судаков Ефим Дмитриев

Мать ребёнка: Судакова Анастасия (Настасья) Яковлева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Судаков Алексей Дмитриев

Мать ребёнка: Судакова Анастасия (Настасья) Яковлева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Судаков Кузьма Дмитриев

Мать ребёнка: Судакова Анастасия (Настасья) Яковлева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Судаков Григорий Дмитриев

Мать ребёнка: Судакова Анастасия (Настасья) Яковлева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Судакова Анастасия (Настасья) Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
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