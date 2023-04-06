Судаков Дмитрий Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Судаков Григорий Лукин
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Судакова Анастасия (Настасья) Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Гусынина Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Судакова Анастасия (Настасья) Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: Судакова Анастасия (Настасья) Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: Судакова Анастасия (Настасья) Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1837
Мать ребёнка: Судакова Анастасия (Настасья) Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Судаков Григорий Дмитриев
Мать ребёнка: Судакова Анастасия (Настасья) Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850