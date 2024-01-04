Гусынина (Судакова) Анна Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусынина (Судакова) Анна Дмитриева

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

После 1861

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Судаков Дмитрий Григорьев

Мать: Судакова Анастасия (Настасья) Яковлева

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Гусынин Мартемьян Еремеев

Отец ребёнка: Гусынин Еремей Николаев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.03.1859 ст.

Сын: Гусынин Яков Еремеев

Отец ребёнка: Гусынин Еремей Николаев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Мокеева Евдокия Еремеева

Отец ребёнка: Гусынин Еремей Николаев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Гусынин Константин Еремеев

Отец ребёнка: Гусынин Еремей Николаев

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусынин Еремей Николаев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1861
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