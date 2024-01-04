Гусынина (Судакова) Анна Дмитриева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиПосле 1861
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Рождение ребёнка
После 1850
Сын: Гусынин Мартемьян Еремеев
Отец ребёнка: Гусынин Еремей Николаев
Рождение ребёнка
11.03.1859 ст.
Сын: Гусынин Яков Еремеев
Отец ребёнка: Гусынин Еремей Николаев
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Мокеева Евдокия Еремеева
Отец ребёнка: Гусынин Еремей Николаев
Рождение ребёнка
1861
Сын: Гусынин Константин Еремеев
Отец ребёнка: Гусынин Еремей Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1861