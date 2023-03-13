Шибаева Стефанида Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Шибаевъ Марка
Отец ребёнка: Шибаевъ Алексей
Орловка
Рождение ребёнка
1784
Сын: Шибаевъ Иванъ
Отец ребёнка: Шибаевъ Алексей
Орловка
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Шибаевъ Алексей
Орловка
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Шибаевъ Алексей
Орловка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шибаевъ Алексей